    10:22, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дело о торговле младенцами расследуют в Алматы

    Полиция Алматы возбудила уголовное дело по статье о торговле несовершеннолетними, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    В сети появилась информация о задержании в аэропорту Алматы иностранных граждан, пытавшихся выехать из Казахстана с младенцами, рожденных от суррогатной матери. Сообщается, что речь идет о семейных парах.

    В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

    — По данному факту следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — торговля несовершеннолетними. В рамках уголовного дела обеспечиваются требования статьи 24 УПК РК, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — сообщили в пресс-службе.

    Ранее в Комитете по правовой статистике и специальным учетам сообщили, что за первые семь месяцев это года в стране зарегистририровано 285 уголовных дел, касающихся торговли людьми. Из них 28 дел связаны с несовершеннолетними.

