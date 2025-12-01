Дело о торговле младенцами расследуют в Алматы

В сети появилась информация о задержании в аэропорту Алматы иностранных граждан, пытавшихся выехать из Казахстана с младенцами, рожденных от суррогатной матери. Сообщается, что речь идет о семейных парах.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

— По данному факту следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — торговля несовершеннолетними. В рамках уголовного дела обеспечиваются требования статьи 24 УПК РК, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Комитете по правовой статистике и специальным учетам сообщили, что за первые семь месяцев это года в стране зарегистририровано 285 уголовных дел, касающихся торговли людьми. Из них 28 дел связаны с несовершеннолетними.