    09:00, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дело о смерти Акнар Гульстан расследует КНБ

    Дело о гибели 22-летней студентки Акнар Гульстан расследует Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    кадр из видео

    — КНБ сообщает, что по указанному факту проводится досудебное расследование. В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация не подлежит разглашению, — ответили в КНБ на официальный запрос редакции.

    При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело.

    Напомним, 20 июля 2024 года в Алматы погибла 22-летняя студентка Акнар Гульстан. По версии следствия, девушка выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса. Однако ее мать, Гульстан Камит, уверена, что дочь не могла совершить суицид, а погибла в результате насилия со стороны других людей. Она требовала справедливого расследования. История вызвала широкий общественный резонанс.

    Ранее в департаменте полиции Алматы сообщали, что по факту гибели возбуждено уголовное дело, проводится сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели и изучаются видеозаписи. 

    Позже заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов отметил, что все доводы потерпевшей стороны проверяются в полном объеме, а видеозаписи проходят специальную экспертизу. 

    Еламан Турысбеков
