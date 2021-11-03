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    21:15, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал уголовное дело о самоубийстве ученика НИШ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расследование нами начато в тот же день, когда это произошло. Расследует управление полиции Бостандыкского района. Ученик восьмого класса. Вопиющий случай. В семье этот ребенок был самым старшим. Их было четверо. Обстоятельство произошедшего, я думаю, все знают. Несколько дней все это размешалось в СМИ и соцсетях. Дело находится в производстве», - прокомментировал в ходе прямого эфира Рустам Абдрахманов.

    Напомним, 27 октября во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы.

    Факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».

    Позже родители ребенка обратились с заявлением к руководству НИШ. Они не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу.


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    Происшествия, ЧС Общество Алматы для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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