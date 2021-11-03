Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
«Расследование нами начато в тот же день, когда это произошло. Расследует управление полиции Бостандыкского района. Ученик восьмого класса. Вопиющий случай. В семье этот ребенок был самым старшим. Их было четверо. Обстоятельство произошедшего, я думаю, все знают. Несколько дней все это размешалось в СМИ и соцсетях. Дело находится в производстве», - прокомментировал в ходе прямого эфира Рустам Абдрахманов.
Напомним, 27 октября во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы.
Факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Позже родители ребенка обратились с заявлением к руководству НИШ. Они не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу.