Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал уголовное дело о самоубийстве ученика НИШ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследование нами начато в тот же день, когда это произошло. Расследует управление полиции Бостандыкского района. Ученик восьмого класса. Вопиющий случай. В семье этот ребенок был самым старшим. Их было четверо. Обстоятельство произошедшего, я думаю, все знают. Несколько дней все это размешалось в СМИ и соцсетях. Дело находится в производстве», - прокомментировал в ходе прямого эфира Рустам Абдрахманов.

Напомним, 27 октября во внеурочное время произошел несчастный случай с учеником восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы.

Факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Позже родители ребенка обратились с заявлением к руководству НИШ. Они не имеют претензий к руководству школы, а также куратору и психологу.