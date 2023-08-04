Дело о рухнувшей трубе ТЭЦ-2 в Петропавловске: подсудимые оправданы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», а также главного инженера и начальника котельного цеха по ст.254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу петропавловского городского суда.

По версии обвинения директор ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»., главный инженер и начальник котельного цеха, зная с февраля 2022 года о нарушении технологического процесса функционирования дымовой трубы № 1 котельной, халатно отнеслись к своим обязанностям, не предприняв мер к устранению возникновения аварийной ситуации.

В результате этого 20 марта 2023 года произошло обрушение трубы, повлекшее гибель работника, нарушение целостности зданий и оборудования ПТЭЦ-2. Вследствие произошедшей аварии было нарушено теплоснабжение города Петропавловска.

Прокурор просил признать подсудимым виновными по статье 254 УК и назначить каждому наказание в виде ограничения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и на госслужбе.

Потерпевшие просили оправдать подсудимых ввиду привлечения к ответственности не тех лиц.

Все трое подсудимых вину не признали и просили их оправдать.

Приговором суда подсудимые признаны невиновными и оправданы по статье 254 УК за недоказанностью их вины.

По мнению суда, их виновность не нашла свое объективное подтверждение, а представленные доказательства не содержат достаточных оснований для вывода о недобросовестном выполнении ими своих должностных обязанностей.

Судом принято решение о направлении данного уголовного дела прокурору для установления иных лиц, причастных к совершению преступления.

За оправданными признано право на реабилитацию.

Приговор суда не вступил в законную силу.