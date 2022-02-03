Дело о поджоге с тремя смертями расследуют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело о пожаре, в результате которого погибли трое человек, расследуется в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас зарегистрирован случай, когда в результате пожара погибли три человека. В настоящий момент органами внутренних дел проводится досудебное расследование по статье о поджоге», - сообщил в ходе онлайн-конференции начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркин Отаргалымулы.

Также он рассказал о пожаре в частном доме, который произошел 1 февраля. Время вызова – 4 утра. В ходе ликвидаций последствий был обнаружен труп хозяина.

«Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Загорелась деревянная обшивка вокруг дымовой трубы. Налицо факт перегрева, гражданин перед тем, как лечь спать, затопил печь, положил туда уголь, а последствия печальные», - добавил начальник управления.

В связи с этим он призвал жителей города соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе заканчивать топку печи за час-полтора до отхода ко сну.

Всего, по его данным, с начала 2022 года в городе уже зарегистрировано 63 пожара, в которых погибли пять человек.