Дело о нашумевшем визовом центре направлено в суд Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алмалинского района Алматы направила в суд уголовное дело в отношении руководства ТОО «Hastala Visa», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В надзорном органе сообщили, что сотрудники компании под предлогом выдачи виз и оказания услуг по обучению за рубежом завладели денежными средствами клиентов.

«Потерпевшими по уголовному делу проходят 211 граждан, ставших жертвами мошеннических действий. Причиненный ущерб по делу превысил 180 млн тенге. Фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Наложен арест на имущество и счета компании», - уточнили в прокуратуре Алмалинского района.

Досудебное расследование проведено управлением полиции Алмалинского района города.

Центр визовой поддержки Hasta LA Visa предоставлял услуги по оформлению виз, по обучению и трудоустройству за рубежом.

В сентябре прошлого года в СМИ сообщалось о том, что более сотни казахстанцев стали жертвами визового центра «Hasta La Visa». Люди планировали отправиться в США, чтобы получить образование и заработать. Но после получения денег, компанией договоренности так и не были исполнены.