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Дело о коррупции в Европарламенте лишилось главного следователя

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 20:37
Дело о коррупции в Европарламенте лишилось главного следователя Фото: ru.euronews.com

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийский судья Мишель Клез, возглавлявший расследование дела о коррупции в Европейском парламенте, отказался дальше в этом участвовать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Одним из фигурантов скандала «Катаргейт» о подкупе депутатов в интересах Катара и ряда других арабских государства является бельгиец Марк Тарабелла. Его адвокат Максим Теллер сообщил Euronews, что Клез с самого начала был предвзятым судьёй из-за своей связи с ещё одним евродепутатом от Бельгии Марией Арена, чьё имя упоминается в материалах дела.

«Сын г-на Клеза, который вёл это дело, был связан с сыном другого фигуранта, Марии Арены. Эти молодые люди являются деловыми партнёрами. Мы также обнаружили, что у их компаний был один и тот же бухгалтер. Полиция подвергла его обыску, когда обнаружилась его связь с ещё одним участником «Катаргейта» итальянцем Антонио Панцери. Получается, что судья расследовал дела друзей или родственников собственного сына», - сказал Максим Теллер.

Согласно официальному заявлению Федеральной прокуратуры, судья Мишель Клез решил оставить дело «несмотря на отсутствие каких-либо реальных свидетельств, ставящих под сомнение честность любой из вовлеченных сторон, и существенную работу, которую он и его следователи проделали в этом деле».

Сообщение адвоката Теллера, которое бельгийская прокуратура не опровергла, поднимает вопросы о беспристрастности следователей и законности их действий, которые привели к задержанию нескольких евродепутатов, в том числе бывшего вице-спикера гречанки Евы Кайли.

Как сообщалось ранее, фигурантам «Катаргейта» инкриминируют участие в преступной организации, посредством которой Катар и Марокко пытались влиять на европейскую политику, а аткже в коррупции и отмывании денег.


Евросоюз   Европа   Мировые новости   Борьба с коррупцией   Катар  
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