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Дело Масимова рассматривают в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Ноября 2022, 15:38
Дело Масимова рассматривают в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дело экс-председателя КНБ РК Карима Масимова передано в специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня завершено расследование уголовных дел о государственной измене, попытке насильственного захвата власти, злоупотреблении властью и должностными полномочиями со стороны бывшего председателя Комитета национальной безопасности К. Масимова. Генпрокуратура утвердила обвинительный акт и направила его для рассмотрения в специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Кроме того, как сообщил представитель Генпрокуратуры, в отношении экс-руководителей департаментов Комитета национальной безопасности г. Алматы, Кызылординской и Алматинской областей, бывших руководителей департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции г. Алматы проводится процедура ознакомления с материалами досудебного расследования по уголовным делам.
6 января этого года Указом Главы государства Карим Масимов был освобожден от должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Сообщалось, что в КНБ начали расследование по факту государственной измены.
В августе сообщалось о продолжении Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.


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