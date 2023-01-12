Дело Гульмиры Сатыбалды направили в Астану

12 Января 2023, 12:35

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел суд по делу экс-супруги известного бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебного заседания адвокаты обвиняемой попросили провести судебный процесс в Астане. Ходатайство было удовлетворено.

«Поступившее в Алмалинский районный суд Алматы уголовное дело в отношении подсудимых Г. Сатыбалды и других лиц направлено по подсудности в районный суд №2 Байконырского района города Астаны. Мера пресечения подсудимым оставлена без изменения», - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

В марте прошлого года сообщались, что Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС Астаны.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы.