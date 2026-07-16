Дело финпирамиды «World Business Consulting» в Астане передали в суд

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением «доходности». Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды — выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации. В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Важно отметить, что с начала года Агентством ликвидировано 15 финансовых пирамид. В целях возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге. Превентивно заблокировано 22 чата в социальных сетях, в которых состояло свыше 25 тыс. участников. В системе «Кибернадзор» заблокировано 1,1 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.