Дело экс-главы урбанистики Алматы: началось главное судебное разбирательство

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова и других лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города под председательством судьи Мартпека Какимжанова. Всего на скамье подсудимых находятся шесть человек. Среди них, помимо Алмасхана Ахмеджанова, экс-руководитель управления земельных отношений мегаполиса Ардак Самамбетов.

В ходе судебного заседания судья разъяснил сторонам их процессуальные права и обязанности, после чего прокуроры приступили к зачитке обвинительного заключения, состоящего из нескольких эпизодов. Стоит отметить, что процесс проходит без участия потерпевших.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Ранее в ходе предварительного слушания чиновникам отказали в домашнем аресте. Подробнее о том, в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова можно прочитать по ссылке.

Согласно материалам дела, Алмасхан Ахмеджанов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 28 части 5-190 части 4 пункта 2 и 361 части 1; 361 части 4 пункта 3 части 4 пункта 2 УК РК).

Ардак Самамбетов обвиняется в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также подстрекательстве и пособничестве уголовному правонарушению (статьи 189 части 4 пункта 2; 28 части 5; 190 части 4 пункта 2 УК РК).

Ерлан Жармуханбетов обвиняется в хищении, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (статьи 28 части 5-189 части 4 пункта 2; 24 части 3-190 части 4 пункта 2; 190 части 4 пункта 2; 361 части 4 пункта 3; 24 части 3-366 части 4 УК РК).

Алмазхан Бакиров обвиняется в подстрекательстве и пособничестве уголовному правонарушению, мошенничестве, получении взятки (статьи 28 части 5-189 части 4 пункта 2; 24 части 3-190 части 4 пункта 2; 190 части 4 пункта 2; 28 части 5-361 части 4 пункта 3; 24 части 3, 28 части 5-366 части 4 УК РК).

Муханбеталы Шалкарбеков обвиняется в мошенничестве (статья 190 части 4 пункта 2 УК РК).

Берик Ускембаев обвиняется в мошенничестве (статья 190 части 4 пункта 2 УК РК).

Отметим, что экс-руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.