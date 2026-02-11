РУ
    15:10, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Дело экс-главы финпола Кожамжарова прокомментировали в Генпрокуратуре

    Статус экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, экс-сенатора и экс-генерального прокурора Кайрата Кожамжарова в рамках его уголовного дела пока не определен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кайрат Кожамжаров
    Фото: kazpravda.kz

    Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев. 

    Он напомнил, что в отношении Кожамжарова возбуждено дело, в настоящее время оно находится на стадии расследования. 

    — После завершения этих процедур будет принято соответствующее решение. Его статус пока не определен, — сказал Койгельдиев.

    Напомним, в сентябре прошлого года Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении К.Кожамжарова. Расследование было начато по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.

    Ранее его причастность была подтверждена к так называемому «Хоргосскому делу». Оно связано с масштабными хищениями на таможенных постах в Алматинской области, о которых заявила финансовая полиция в конце 2011 года.

    Там действовала организованная преступная группировка, которая насчитывала более 100 человек. Согласно информации финпола, в деятельность ОПГ вместе с представителями криминальных структур были вовлечены отдельные должностные лица правоохранительных органов, которые покровительствовали группировке за денежное вознаграждение.

    Теги:
    Генпрокуратура Борьба с коррупцией
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
