Дело Дикого Армана: потерпевшие заявили об угрозе их жизни и безопасности
В СМУС Алматы сообщили, что от ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей, поступили ходатайства о проведении процесса в закрытом режиме.
«Они заявили об угрозе их жизни и безопасности их семей и близких», - сообщили в суде.
Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката и подсудимого об отводе прокуроров.
В первый день предварительного слушания один из подсудимых ранее потребовал отвод одного из адвокатов по этому делу, а защитник «Дикого Армана» - отвод судьи Асхата Аширбекова. Однако ходатайства обоих участников процесса не были удовлетворены.
Отметим, что по делу о январских событиях подозреваемыми проходят Кайрат Кудайберген, Арман Джумагельдиев, и еще 43 человека. Судебные слушания проходят в онлайн и оффлайн формате.
Ранее судья Асхат Аширбеков объяснил, почему судебное заседание проходит в комбинированном формате.
Напомним, Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», взяли под стражу 7 января 2022 года в Алматы. Чуть позже, 22 апреля, стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена. Спустя три месяца он лишился депутатского мандата.
Ранее генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях. Сообщалось, что в те дни он действовал при координации куратора из КНБ.
Кроме того, по данным генпрокурора, члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».
В генеральной прокуратуре также опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.
Что касается Кайрата Кудабергена, то в прокуратуре Алматы отметили, что, по предварительным данным, он вместе с «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.