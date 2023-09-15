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    14:45, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дело Дикого Армана: потерпевшие заявили об угрозе их жизни и безопасности

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    В учреждении №72 под Алматы продолжается предварительное слушание по делу Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена и других подсудимых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В СМУС Алматы сообщили, что от ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей, поступили ходатайства о проведении процесса в закрытом режиме.

    «Они заявили об угрозе их жизни и безопасности их семей и близких», - сообщили в суде.

    Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката и подсудимого об отводе прокуроров.

    В первый день предварительного слушания один из подсудимых ранее потребовал отвод одного из адвокатов по этому делу, а защитник «Дикого Армана» - отвод судьи Асхата Аширбекова. Однако ходатайства обоих участников процесса не были удовлетворены.

    Отметим, что по делу о январских событиях подозреваемыми проходят Кайрат Кудайберген, Арман Джумагельдиев, и еще 43 человека. Судебные слушания проходят в онлайн и оффлайн формате.

    Ранее судья Асхат Аширбеков объяснил, почему судебное заседание проходит в комбинированном формате.

    Напомним, Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», взяли под стражу 7 января 2022 года в Алматы. Чуть позже, 22 апреля, стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена. Спустя три месяца он лишился депутатского мандата.

    Ранее генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях. Сообщалось, что в те дни он действовал при координации куратора из КНБ.

    Кроме того, по данным генпрокурора, члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

    В генеральной прокуратуре также опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

    Что касается Кайрата Кудабергена, то в прокуратуре Алматы отметили, что, по предварительным данным, он вместе с «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.


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