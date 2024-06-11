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    15:34, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Дело Бишимбаева и Байжанова поступило в апелляционный суд

    суд, Бишимбаев
    Фото: Диана Бижанова / Kazinform

    Дело бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова поступило в апелляционный суд. Информация об этом появилась в судебном кабинете, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным, дело передано судье. Дата рассмотрения пока не назначена.

    Напомним, 13 мая судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    Позже, 27 мая в столичный суд по уголовным делам поступила апелляционная жалоба по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова. 


    Теги:
    Куандык Бишимбаев Верховный суд Суды Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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