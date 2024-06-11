Дело Бишимбаева и Байжанова поступило в апелляционный суд

Дело бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова поступило в апелляционный суд. Информация об этом появилась в судебном кабинете, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным, дело передано судье. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 13 мая судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

Позже, 27 мая в столичный суд по уголовным делам поступила апелляционная жалоба по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова.





