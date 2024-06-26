Дело Бишимбаева: адвокат Нукеновых ответила на жалобы стороны защиты

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова, выступая в суде, заявила, что нет никаких оснований для отмены приговора экс-министру Куандыку Бишимбаеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

Адвокат заявила, что считает предъявленное Бишимбаеву обвинение и вынесенный приговор справедливым. Она также ответила на заявления стороны защиты о том, что присяжные заседатели делали выводы исходя из эмоций судьи и стороны потерпевших, а также обсуждений в соцсетях.

— При этом ни TikTok, ни зрители соцсетей не выносили приговор, а присяжные заседатели вместе с председательствующей судьей Кульбаевой. А они дважды, как минимум, в нашем присутствии просматривали записи. Один раз в день обнаружения, когда телефон Бишимбаева был вскрыт, и второй раз по моему ходатайству. Во время исследования все присяжные заседатели сами наблюдали за этим. Одной из них стало даже плохо, суд даже объявлял перерыв. Поэтому утверждать, что приговор выносили на основании того, что звуки услышали или из-за эмоций судьи, нельзя, — сказала Жанна Уразбахова.

Ранее в суде выступил адвокат защиты Ерлан Газымжанов. Он заявил, что обнаружил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

Напомним, 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.



