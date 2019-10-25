-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:59
-
-
-
-
-
Дело «Алматыметрокурылыс» прокомментировали в полиции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Алматы рассказали об уголовном деле против компании «Алматыметрокурылыс», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что в ряде СМИ появилось информация о том, что строительство двух станций метро «Достык» и «Сарыарка» может быть приостановлено.
«В настоящее время в производстве Следственного управления ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - прим.ред.) в отношении ТОО «СК инженерная поддержка», которое является владельцем 80 процентов акции АО «Алматыметрокурылыс». При этом отметим, что арест на имущество и банковские счета «Алматыметрокурылыс» не налагался. Досудебное расследование продолжается», - пояснили в полиции Алматы.
- Рассмотрены вопросы модернизации «скорой помощи» Алматы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 октября
- В Алматы представлен проект многоуровневых парковок
- Мужчина задушил ребенка в Алматы
- На 622 миллиона тенге оштрафовали алматинцев за неправильную парковку
- Часть алматинцев осталась без горячей воды из-за порыва трубы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана