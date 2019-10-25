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Дело «Алматыметрокурылыс» прокомментировали в полиции

25 Октября 2019 03:05
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Дело «Алматыметрокурылыс» прокомментировали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Департаменте полиции Алматы рассказали об уголовном деле против компании «Алматыметрокурылыс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что в ряде СМИ появилось информация о том, что строительство двух станций метро «Достык» и «Сарыарка» может быть приостановлено.

«В настоящее время в производстве Следственного управления ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - прим.ред.) в отношении ТОО «СК инженерная поддержка», которое является владельцем 80 процентов акции АО «Алматыметрокурылыс». При этом отметим, что арест на имущество и банковские счета «Алматыметрокурылыс» не налагался. Досудебное расследование продолжается», - пояснили в полиции Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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