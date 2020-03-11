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Дело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК

11 Марта 2020 18:01
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Дело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен Президентом Казахстана перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, об этом напомнил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

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«Сегодня в средствах массовой информации вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР.

В связи с этим необходимо напомнить, что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, который недавно посетил нашу страну.

Ранее Президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 г. призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан.

Касым-Жомарт Кемелевич поручил министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами. Ситуация находится на постоянном контроле у Главы государства», - отметил Берик Уали.

Как сообщалось ранее, существует вероятность того, что Акжаркын Турлыбай будет отбывать наказание на родине. Такое мнение высказал сегодня заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Сената Парламента РК.

Напомним, 21-летнюю Акжаркын Турлыбай в марте 2014 года задержали с наркотиками на границе Китая и Малайзии. В ее сумке обнаружили 4,5 кг наркотиков. Согласно показаниям Акжаркын Турлыбай, сама девушка об этом не знала.

Суд Гуанчжоу обвинил ее в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному лишению свободы. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил об изменении наказания в виде лишения свободы и направлении дела Акжаркын Турлыбай на рассмотрение в суд первой инстанции. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Китай обсудил вопрос о положении нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении.

27 декабря приговор о пожизненном тюремном заключении Акжаркын Турлыбай был оставлен без изменений.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Китай,
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