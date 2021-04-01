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    19:28, 31 Март 2021 | GMT +6

    Делиться опытом по вакцинации призвал Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал глав тюркоязычных стран делиться опытом в плане вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очевидно, что единственным способом остановить эпидемию является массовое обеспечение вакцинами наших граждан. Наша страна тоже приступила к производству вакцины. Считаю необходимым делиться опытом и поддерживать друг друга в общих интересах. К сожалению, международное сообщество не смогло действовать целостно в борьбе с пандемией», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    По словам Главы государства, в этот сложный период возросло значение проблемы здравоохранения и биобезопасности.

    «При этом известно, что на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выступил с инициативой о создании Международного агентства по биологической безопасности. Надеюсь, вы поддержите эту идею. Агентство, безусловно, позволит в будущем снизить биологические риски и обмениваться данными по опасным заболеваниям», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана ССТГ Тюркский мир Интеграция и партнерство
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