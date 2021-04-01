Делиться опытом по вакцинации призвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал глав тюркоязычных стран делиться опытом в плане вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очевидно, что единственным способом остановить эпидемию является массовое обеспечение вакцинами наших граждан. Наша страна тоже приступила к производству вакцины. Считаю необходимым делиться опытом и поддерживать друг друга в общих интересах. К сожалению, международное сообщество не смогло действовать целостно в борьбе с пандемией», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По словам Главы государства, в этот сложный период возросло значение проблемы здравоохранения и биобезопасности.

«При этом известно, что на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выступил с инициативой о создании Международного агентства по биологической безопасности. Надеюсь, вы поддержите эту идею. Агентство, безусловно, позволит в будущем снизить биологические риски и обмениваться данными по опасным заболеваниям», - заключил Касым-Жомарт Токаев.