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    19:50, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан

    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан

    25-27 сентября 2023 года состоится визит делегации Всекитайского собрания народных представителей КНР в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - 25-27 сентября 2023 года состоится визит заместителя председателя Комитета по иностранным делам постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Пина в Казахстан, - сказал Айбек Смадияров.

    Было отмечено, что данный визит направлен на дальнейшую активизацию межпарламентского взаимодействия между двумя странами. В ходе визита планируются встречи в Мажилисе Парламента, Министерстве иностранных дел, Казахстанском институте стратегических исследований и Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

    Теги:
    Международные отношения Внешняя политика Казахстана Китай МИД РК Сотрудничество Международная деятельность
    Автор
    Серик Сабеков
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