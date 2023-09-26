Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан

25-27 сентября 2023 года состоится визит делегации Всекитайского собрания народных представителей КНР в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- 25-27 сентября 2023 года состоится визит заместителя председателя Комитета по иностранным делам постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хао Пина в Казахстан, - сказал Айбек Смадияров.

Было отмечено, что данный визит направлен на дальнейшую активизацию межпарламентского взаимодействия между двумя странами. В ходе визита планируются встречи в Мажилисе Парламента, Министерстве иностранных дел, Казахстанском институте стратегических исследований и Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.