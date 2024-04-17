Делегация Верховного Суда Казахстана посетила высший судебный орган КНР

Делегация Верховного Суда Республики Казахстан в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику ознакомилась с опытом высшего судебного органа КНР в области информатизации судопроизводства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе визита состоялась встреча председателя Верховного Суда РК Асламбека Мергалиева с председателем Верховного Народного Суда (ВНС) КНР Чжан Цзюнем.

— Цифровизация судебной системы Казахстана становится крайне важной для повышения прозрачности, ускорения процессов судопроизводства и облегчения доступа к правосудию. Мы полагаем, что эти меры помогут усилить эффективность судов, — сказал Асламбек Мергалиев во вторник в Пекине в ходе встречи с главой ВНС КНР.

По его словам, с развитием цифровых технологий и широким внедрением во все аспекты общественной жизни тема цифровизации судебной системы приобретает особую актуальность и стратегическое значение для Казахстана.

Чжан Цзюнь кратко рассказал о ситуации в китайских судах, уделив особое внимание внедрению в судебную систему Китая современных информационных технологий.

В рамках визита казахстанская делегация посетила высший судебный орган КНР, где ознакомились с работой цифровой судебной лаборатории. Делегация Верховного Суда РК также планирует посетить народные суды различных уровней ряда крупных мегаполисов Китая.