РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Делегация Верховного Суда Казахстана посетила высший судебный орган КНР

    Верховный Суд РК в Верховном Народном Суде КНР, Китай
    Фото: пресс-службы Верховный Народный Суд (ВНС) КНР

    Делегация Верховного Суда Республики Казахстан в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику ознакомилась с опытом высшего судебного органа КНР в области информатизации судопроизводства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе визита состоялась встреча председателя Верховного Суда РК Асламбека Мергалиева с председателем Верховного Народного Суда (ВНС) КНР Чжан Цзюнем.

    — Цифровизация судебной системы Казахстана становится крайне важной для повышения прозрачности, ускорения процессов судопроизводства и облегчения доступа к правосудию. Мы полагаем, что эти меры помогут усилить эффективность судов, — сказал Асламбек Мергалиев во вторник в Пекине в ходе встречи с главой ВНС КНР.

    По его словам, с развитием цифровых технологий и широким внедрением во все аспекты общественной жизни тема цифровизации судебной системы приобретает особую актуальность и стратегическое значение для Казахстана.

    Чжан Цзюнь кратко рассказал о ситуации в китайских судах, уделив особое внимание внедрению в судебную систему Китая современных информационных технологий.

    В рамках визита казахстанская делегация посетила высший судебный орган КНР, где ознакомились с работой цифровой судебной лаборатории. Делегация Верховного Суда РК также планирует посетить народные суды различных уровней ряда крупных мегаполисов Китая.

    Теги:
    Юриспруденция Китай Верховный суд Сотрудничество Суды КНР
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!