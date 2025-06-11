Делегация Туркестанской области посетила крупные предприятия в Китае 

Делегация посетила завод «Shandong Huasheng Zhongtian», производящий сельскохозяйственную технику, предприятие по выпуску металлических опор для электросетей, а также производство оборудования для уличного освещения.

Фото: акимат Туркестанской области

Все производственные площадки оснащены современными технологиями и экспортируют продукцию на внешние рынки. Компания производит металлические опоры, отличающиеся высокой прочностью и долговечностью, используемые в электросетях и общественном освещении. Также выпускаются специальные LED-светильники и полные системы освещения для улиц, городов и промышленных зон. Солнечные светодиодные лампы преобразуют солнечную энергию в электричество и являются экологически чистыми.

Фото: акимат Туркестанской области

Аким области поддержал идею широкого использования удобных осветительных приборов на новых заводах и фабриках, строящихся в Туркестанской области, и дал соответствующие поручения ответственным руководителям.

В Туркестанской области также ведется системная работа по модернизации местной инфраструктуры. В прошлом году в регионе было установлено более 21 тысячи уличных светильников, из них около 14 тысяч — за счет бюджета, остальные — при поддержке спонсоров. В этом году планируется установить дополнительно 7 522 уличных светильника. Рассматриваются пути внедрения зарубежных технологий в регионе.

Кроме того, официальная и деловая делегация под руководством акима области посетила выставочный центр сельскохозяйственной техники, где ознакомилась с последними моделями универсальных бензиновых двигателей, а также техникой для садоводства, парковых и лесных хозяйств.

Фото: акимат Туркестанской области

По итогам визита стороны обменялись конкретными предложениями и провели переговоры по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества, открытия новых производств, трансфера технологий и подготовки кадров.

Акимат Туркестанской области ставит перед собой главную цель — улучшение благосостояния населения через привлечение инвестиций и запуск новых производств, налаживая тесные связи с зарубежными партнерами.

В рамках визита делегация посетила заводы всемирно известной компании «Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd.», где ознакомилась с производством смарт-капсульных домов, мобильных модульных конструкций и объектов современной туристической инфраструктуры.

Совместный проект по сборке капсульных домов уже стартовал между компанией и ТОО BNK GROUP LTD. В дальнейшем такие дома будут производиться в Туркестане под брендом «KHAN TAU». На данный момент первая партия готовой продукции уже подготовлена к отправке в регион.



