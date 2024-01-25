Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ

Делегация 24 января выступила со следующим заявлением на заседании структуры в Страсбурге:

— Азербайджанская Республика — гордая, независимая, суверенная, демократическая и мультикультурная страна. Демократия — наш осознанный выбор. Со времени обретения независимости в 1991 году мы добились огромного прогресса в обеспечении прав человека и верховенства закона в Азербайджане.

Основная цель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — обеспечить платформу для диалога между парламентариями разных стран, основанного на взаимном уважении и равных условиях.

Вступив в Совет Европы в 2001 году, Азербайджан искренне надеялся и ожидал, что эта организация, призванная защищать права человека и верховенство закона, поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев.

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета мы сталкиваемся с организованной клеветнической кампанией по очернению Азербайджана, бросающей тень на достижения республики в восстановлении справедливости, в которой так долго отказывали азербайджанскому народу. В течение почти 20 лет нам говорили, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами. Но теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности напасть на Азербайджан.

Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов.

Делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления, — заявили в своей речи члены делегации.

Сообщается, что после зачитывания заявления делегация покинула зал.