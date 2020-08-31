Делегация США и Израиля вылетела в ОАЭ первым в истории прямым рейсом

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Утром 31 августа из международного аэропорта в Тель-Авиве вылетел самолет авиакомпании «Эль Аль», который доставит в Абу-Даби высокопоставленную американо-израильскую делегацию первым в истории коммерческим пассажирским рейсом из Израиля в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АBC News.

В американскую делегацию вошли старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, посланник на Ближнем Востоке Ави Берковиц и посланник в Иране Брайан Хук. Израильская делегация представлена советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом и генеральными директорами нескольких министерств, которые встретятся со своими эмиратскими коллегами.

«Это исторический полет и мы надеемся, что с него начнется еще более историческое путешествие на Ближний Восток и за его пределы», - поделился Кушнер с журналистами перед посадкой в самолет.

Глава израильской делегации Меир Бен-Шаббат сказал, что взволнован поездкой и что ее цель - заложить основу для сотрудничества в таких областях, как туризм, медицина, технологии и торговля.

Самолет украшен звездой Давида, над окном пилота расположена надпись «Мир» на арабском, иврите и английском языках, а самому рейсу присвоен номер LY971 с отсылкой на международный телефонный код Эмиратов. Журналистам были вручены специальные маски для лица, украшенные флагами Израиля и Эмиратов.

Вскоре после взлета борт вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии. Следует отметить, что в дальнейшем постоянные рейсы между Израилем и ОАЭ потребуют согласия и разрешения Королевства на пересечение своего воздушного пространства. В ином случае полет, длящийся 3 часа 20 минут, займет более семи часов.

Между тем, со слов представителя компании Эль Аль Стэнли Мораис, борт Боинг 737-900 оснащен системой противоракетной обороны, являющейся стандартной функцией для этих типов самолетов и обязательным требованием для этого сегодняшнего полета.

Напомним, в августе ОАЭ и Израиль сообщили о намерении в ближайшее время подписать соглашение о нормализации отношении между странами. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение «огромным прорывом», охарактеризовав его как «историческое мирное соглашение между нашими двумя великими друзьями».

Позавчера, 29 августа власти Эмиратов издали указ, формально прекращающий многолетний экономический бойкот Израиля. Некоторые израильские фирмы уже подписали соглашения с эмиратскими коллегами. Ожидается, что визит в понедельник положит начало дальнейшему деловому сотрудничеству.



Автор: Арсен Утешев



