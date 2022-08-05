5 Августа 2022 08:51

Делегация Казахстана посетила площадку АЭС «Аккую» в Турции

МЕРСИН. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Делегация Казахстана посетила строительную площадку АЭС «Аккую» в районе Гюльнар провинции Мерсин на юге Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Как сообщили в Akkuyu Nükleer AŞ, визит был организован дочерней компанией «Росатом». В делегацию вошли 22 представителя Казахстана.

Казахстанская делегация была проинформирована о правилах безопасности на объекте, после чего посетила строительную площадку.

Состоялась встреча с генеральным директором компании Akkuyu Nükleer AŞ Анастасией Зотеевой и другими ответственными лицами.

Зотеева выразила удовлетворение визитом казахстанской делегации и рассказала о значимости АЭС «Аккую» для Турции.

«Представилась возможность увидеть атмосферу сотрудничества и инженерного мастерства. АЭС «Аккую» - первый и единственный в мире проект атомной электростанции, реализуемый по схеме «строй–управляй–передай», - отметила она.

Межправительственное соглашение Турции и России по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в провинции Мерсин было подписано 12 мая 2010 года. Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. Первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики.

АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

В реализации проекта строительства АЭС «Аккую» задействовано 783 человека. На пике строительства в нем будет задействовано около девяти тыс. человек. После ввода АЭС в эксплуатацию на ней будут работать 3,5 тыс. человек.

АЭС будет бесперебойно вырабатывать электроэнергию 24 часа в сутки и семь дней в неделю.













Фото: aa.com.tr