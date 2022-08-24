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Делегация Казахстана побывала на стройплощадке АЭС  в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Августа 2022, 09:53
Делегация Казахстана побывала на стройплощадке АЭС  в Турции

Казахстан изучает мировой опыт атомной энергетики. Наша делегация ознакомилась с ходом строительства первой турецкой станции «Аккую». Казахстанских специалистов в первую очередь интересует – какие технологии и методы наша страна может использовать у себя.

«Здесь нам представилась замечательная возможность поговорить напрямую с инженерами, персоналом, узнать некоторые технические аспекты, – сказал Жанибек Байдулла, управляющий директор Центра стратегических инициатив. – Все это мы затем тщательно изучим­ в Казахстане с экспертами».

После ввода в эксплуатацию «Аккую» будет вырабатывать в среднем около 4800 мегаватт ­и покроет 10% от потребностей всей страны в энергии. Дефицит мощностей – актуальная проблема для казахстанской промышленности. Наша индустрия, получив новый источник – атомную станцию – будет развиваться намного быстрее.

«Глава государства поручил решить вопрос дефицита энергоресурсов внутри страны. Мы в этом деле полагаемся на современные технологии и научные достижения, в том числе и строительство АЭС, – сказал депутат Мажилиса Ержан Кудайберген. – Сегодня такая практика используется во всем мире».

Строительство АЭС позволяет решить еще одну важную проблему – экологическую, и недаром атомная энергетика так развита в небольшой Европе. Использование атомных станций в отличие от источников на твердом топливе в среднем сокращает выбросы в атмосферу на 17 млн тонн в год.


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