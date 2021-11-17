Делегация из Казахстана приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Обмен капсулами с землями Казахстана и Волоколамского рубежа состоялся в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия подвига героев-панфиловцев под Москвой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В минувший вторник делегация представителей Казахстана совместно с ветеранами и жителями Волоколамского округа приняла участие в торжественном памятном митинге «Отступать некуда: позади Москва!», который прошел у мемориала «Героям-панфиловцам» в деревне Дубосеково Московской области.

Выступая на церемонии, советник-посланник Посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров отметил, что на защиту Родины грудью встали представители всех советских республик.

«Именно тогда ярко проявилось братство, скрепленное на полях сражений кровью казахского, русского, кыргызского и других советских народов. В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются только при условии консолидации всего общества. Наша сегодняшняя святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям», – подчеркнул он.

В этот же день на братской могиле «Героев-панфиловцев» в Дубосеково прибывшие из Казахстана представители мусульманского и православного духовенства прочли молитвы в память павших воинов-защитников. Также в Волоколамске состоялось возложение цветов к «Вечному огню», бюстам героев-панфиловцев, а также открытие бюстов героев Великой Отечественной войны.

Координатор Международного панфиловского движения стран СНГ, внучка Героя СССР И. Панфилова Айгуль Байкадамова рассказала, что воины-панфиловцы всегда служили символом героизма советского солдата. Сегодня работа по сохранению исторической памяти координируется на уровне нескольких стран.

«Созданное по инициативе алматинских школьников Международное панфиловское движение сейчас объединяет более ста тысяч учащихся общеобразовательных учреждений Казахстана, Кыргызстана и России. Растущий интерес к нему мы видим со стороны и высших учебных заведений. Так, 18 ноября в Казахстанско-Британском техническом университете будет открыта именная аудитория генерала Ивана Панфилова. Это первый случай в Казахстане, когда аудитория будет носить имя Героя Советского Союза», – сообщила она.



