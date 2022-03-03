Делегация ЕЭК посетит Центр геномной селекции

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем посетит с рабочим визитом Центр геномной селекции и примет участие в круглом столе по перспективам развития общего рынка семян сельхозрастений в рамках ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

В четверг, 4 марта делегация ЕЭК посетит с рабочим визитом Центр геномной селекции крупнейшего российского агрохолдинга «Мираторг», а 5 марта председатель Коллегии Комиссии примет участие совместно с министром по промышленности и АПК ЕЭК Артаком Камаляном в круглом столе «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС» на площадке ведущей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с участием руководителей министерств сельского хозяйства, представителей учебных учреждений и бизнеса стран ЕАЭС.

«Запланированные мероприятия – важная часть работы Комиссии и стран ЕАЭС в рамках интеграционной повестки в агропромышленном комплексе, создания общих рынков семян сельхозрастений и племенной продукции. С этой целью в Союзе разработаны и приняты два ключевых межгосударственных соглашения – об обращении семян сельскохозяйственных растений и о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными. Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена реализация мер по повышению конкурентоспособности государств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и животноводства.

Эти вопросы станут основой для дискуссий на мероприятиях 4 и 5 марта с участием Председателя Коллегии ЕЭК», - говорится в сообщении.

Центр геномной селекции АПХ «Мираторг» в Домодедово Московской области имеет широкие возможности по генотипированию биологических образцов различных видов и способен решать задачи по созданию уникальной референтной генетической базы. В перспективе центр может войти в число пяти лучших генетических ветеринарных лабораторий мира, и его потенциал предлагается активно использовать в процессе евразийской интеграции.

На круглом столе в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках Могилевской области участники обсудят обеспеченность сортами и семенами сельхозкультур государств ЕАЭС, проанализируют решения органов Союза по развитию единого рынка семян и новые предложения, направленные на расширение взаимной торговли семенами и посадочным материалом.