Делаем все, чтобы спасти - глава горздрава Алматы о пострадавших в авиакатастрофе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы, прокомментировал руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Нариман Табынбаев отметил, что двое пострадавших в авиакатастрофе 13 марта поступили в ГКБ №4 и находятся в тяжелом состоянии.

«У пациента 1990 года рождения диагноз: комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы грудной клетки, костей голени, есть тупая травма живота, тупая травма грудной клетки, ушиб легких, имеются ожоговые поверхности 15%. Ему с первой минуты поступления в стационар оказана противошоковые мероприятия. Мы имеем дело с травматическим комбинированным шоком. Поэтому все усилия направлены на стабилизацию состояния. По поводу перелома голени, оказана в срочном порядке оперативное вмешательство. У пациента 1996 года рождения диагноз: комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, у него имеется перелом позвонка, ушибы, ранения на лице, ожоговая поверхность до 50%. Он также находится в шоке. Проводятся мероприятия, состояние стабилизировано», - сказал Нариман Табынбаев.

По его словам, признаков угрозы для жизни нет.

«Но мы должны понимать, что имеются большие комбинированные травмы. Есть еще осложняющий фактор - ожоговые повреждения. Они имеют свои стадии. Поэтому здесь мы опасаемся за возможные какие-то осложнения. Сюда привлечены все наши специалисты: реаниматологи, травматологии, хирурги. Мы оказываем всю помощь, чтобы спасти пострадавших», - отметил Нариман Табынбаев.

Он добавил, что в настоящее время нет необходимости приглашать специалистов извне.

«Мы справляемся. Надеемся, что состояние наших пациентов будет стабилизировано», - заявил спикер.

Напомним, 13 марта в 17:22 возле аэропорта Алматы упал самолет АН-26. В результате погибли четыре человека. Еще двое пострадавших доставлены в ГКБ №4 Алматы. Они находятся в реанимации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы. Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.