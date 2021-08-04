Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Центра фтизиопульмонологии города Алматы Жанар Сапиева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала о новых клинических проявлениях дельта-штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач подчеркнула, что с приходом дельта-штамма изменилась клиническая картина заболевания. Во-первых, сильно выросло число госпитализаций пациентов. Этот штамм быстрее размножается в организме, быстрее передается, у него меньше инкубационный период (7-8 дней). Во-вторых, пациенты поступают с более тяжелым поражением легких.

«Если раньше мы видели пациентов средней степени тяжести с 20-30-процентным поражением легких, то сейчас больше людей поступают с поражением свыше 30%», - сказала Ж. Сапиева.

По словам врача, в первые дни заболевание похоже на обычную простуду, и многие люди несерьезно относятся к этим симптомам, среди которых субфебрильная температура, озноб, небольшой кашель, недомогание, головные боли. Затем, через два-три дня клиника ускоряется. Поэтому Ж. Сапиева советует пациентам внимательно следить за своим состоянием, при повышении температуры обращаться в поликлинику и, возможно, пройти обследование органов грудной клетки.

«Те пациенты, которые поступают с поражением 30% легких, через пару дней уже имеют 60% поражения. Кроме того, к клинике заболевания присоединились еще такие проявления, как рвота, тошнота, диарея, болезненность суставов, боли в мышцах и высокая температура. У нас около 70% пациентов имеют высокую температуру. С каждым приходится работать почти индивидуально», - отметила врач.

Кроме того, она сообщила еще об одном весьма опасном проявлении заражения дельта-штаммом КВИ – увеличении в крови числа тромбоцитов, при котором повышается вероятность летального исхода от тромбоза.

«Еще присоединяются неврологические симптомы – головная боль, депрессия, у некоторых пожилых пациентов бывает даже нарушение мозгового кровообращения», - сообщила врач.