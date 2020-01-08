Декриминализация статьи о клевете повысит доверие общества к власти - Багдат Нургазинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Декриминализация статьи о клевете даст импульс укреплению демократии и повысит доверие общества к власти. Такое мнение выразил руководитель отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук Багдат Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, 20 декабря 2019 года состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В состав Нацсовета входят 44 представителя, в том числе общественности, политических партий и гражданского общества», - рассказал Багдат Нургазинов корреспонденту агентства.

Он отметил, что Глава государства предложил декриминализировать статью 130 Уголовного Кодекса РК и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев административную ответственность, с учетом анализа позиций правозащитников, журналистов, а также международного опыта демократических стран.

«Когда граждане считают, что в отношении них распространяются заведомо ложные сведения, порочащие их честь и достоинство, то это дела частного обвинения, по которым заявления подаются непосредственно в суд. К примеру, если человека оклеветали в средствах массовой информации или в интернете, он вправе фиксировать этот факт: те же самые скриншоты из социальных сетей, SMS-сообщения, аудиозапись и так далее, и, собрав доказательства, обратиться в суд», - пояснил представитель Института законодательства и правовой информации.

По словам Багдата Нургазинова, наказание за уголовное правонарушение по статье 130 Уголовного Кодекса предусмотрено достаточно серьезное.

«К примеру, по части 3 статьи 130 УК РК предусмотрен штраф до 3000 МРП, или более 7 млн тенге, либо предусмотрено ограничение свободы или лишение свободы до трех лет. Декриминализация клеветы не значит, что ответственности не будет совсем. Ответственность будет не уголовной, а административной. Что это даст обществу? Принимаемые меры будут способствовать укреплению демократии, повысят доверие общества к власти. Поэтому декриминализация 130-й статьи - очень своевременная мера», - считает Б. Нургазинов.

Напомним, инициатива о декриминализации статьи 130 УК РК (Клевета) была высказана Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального совета общественного доверия.



