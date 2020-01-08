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Декриминализация статьи о клевете повысит доверие общества к власти - Багдат Нургазинов

8 Января 2020 11:17
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Декриминализация статьи о клевете повысит доверие общества к власти - Багдат Нургазинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Декриминализация статьи о клевете даст импульс укреплению демократии и повысит доверие общества к власти. Такое мнение выразил руководитель отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук Багдат Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, 20 декабря 2019 года состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В состав Нацсовета входят 44 представителя, в том числе общественности, политических партий и гражданского общества», - рассказал Багдат Нургазинов корреспонденту агентства.

Он отметил, что Глава государства предложил декриминализировать статью 130 Уголовного Кодекса РК и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев административную ответственность, с учетом анализа позиций правозащитников, журналистов, а также международного опыта демократических стран.

«Когда граждане считают, что в отношении них распространяются заведомо ложные сведения, порочащие их честь и достоинство, то это дела частного обвинения, по которым заявления подаются непосредственно в суд. К примеру, если человека оклеветали в средствах массовой информации или в интернете, он вправе фиксировать этот факт: те же самые скриншоты из социальных сетей, SMS-сообщения, аудиозапись и так далее, и, собрав доказательства, обратиться в суд», - пояснил представитель Института законодательства и правовой информации.

По словам Багдата Нургазинова, наказание за уголовное правонарушение по статье 130 Уголовного Кодекса предусмотрено достаточно серьезное.

«К примеру, по части 3 статьи 130 УК РК предусмотрен штраф до 3000 МРП, или более 7 млн тенге, либо предусмотрено ограничение свободы или лишение свободы до трех лет. Декриминализация клеветы не значит, что ответственности не будет совсем. Ответственность будет не уголовной, а административной. Что это даст обществу? Принимаемые меры будут способствовать укреплению демократии, повысят доверие общества к власти. Поэтому декриминализация 130-й статьи - очень своевременная мера», - считает Б. Нургазинов.

Напомним, инициатива о декриминализации статьи 130 УК РК (Клевета) была высказана Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального совета общественного доверия.



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Ключевые слова: Общество, Первый пакет реформ,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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