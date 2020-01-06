Декриминализация клеветы соответствует мировой практике – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Института законодательства и правовой информации Денис Финк прокомментировал поручение Главы государства декриминализировать статью 130 УК РК (Клевета), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта мера направлена на дальнейшую демократизацию законодательства РК, налаживание диалога между государством и обществом в позитивном ключе. В ряде стран данная мера была предпринята еще с 2009 года, в частности это было сделано в Великобритании и в России. Есть и другие государства, которые решили применить такой опыт, среди них есть страны СНГ и азиатские государства», - сказал Денис Финк в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Такая тенденция, по его мнению закономерна, потому что об этом свидетельствуют статистические данные.

«По информации Генеральной прокуратуры РК с момента вступления в действие нового уголовно-процессуального кодекса РК по данной категории не зарегистрировано ни одно дело. Такая тенденция связана со многими факторами. Среди них сложность доказывания прямого умысла оклеветать другое лицо, заведомость действий по отношению к данному лицу», - отметил эксперт.

«Мы поддерживаем эту инициативу, потому что она соответствует современным мировым тенденциям, а также существующей практике», - добавил Д. Финк.

Напомним, инициатива о декриминализации статьи 130 УК РК (Клевета) была высказана Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на втором заседании Национального совета общественного доверия.