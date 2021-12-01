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Декада «Независимость дороже всего» стартовала в селе Шамалган

1 Декабря 2021 18:27
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Декада «Независимость дороже всего» стартовала в селе Шамалган

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахском национальном университете имени аль-Фараби началась декада «Независимость дороже всего», приуроченная к 30-летию Независимости РК и Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазНУ имени аль-Фараби.

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Патриотическо-познавательные мероприятия проводятся в целях раскрытия роли и заслуг Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении современного Казахстана и истории Независимости, формирования у молодежи чувства любви и преданности Родине, бережного отношения к историческим ценностям.

Первый день декады стартует в историко-культурном центре Первого Президента «Атамекен» в селе Шамалган. Экспедиция «Путь Елбасы», сформированная из студентов и преподавателей КазНУ ознакомится с детством, узнает много интересного о жизни и деятельности Елбасы.

В рамках декады запланированы следующие мероприятия: обсуждение книг Елбасы «Ұлы дала ұлағаты», Президента Касым-Жомарта Токаева «Он делает историю», флешмоб «Тәуелсіздік – 30», час поэзии «Тәуелсіздік толғауы», вечер кино «Небо моего детства», международная научно-практическая конференция «Независимость Казахстана и тюркский мир», презентация сборников посвященных дню Независимости, молодежные дебаты на тему «Моя страна», книжная выставка «Кітап FEST».



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#Алматы   #Алматинская область   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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