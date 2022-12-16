Декабрьские события стали катализатором процесса обретения независимости Казахстаном

16 Декабря 2022, 09:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 36 лет со дня известных каждому казахстанцу декабрьских событий. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает вспомнить, как происходили эти события.

И, хотя глубинной причиной конфликта было нарастание экономических трудностей в советской стране, вылившееся в трагедию недовольство народа было основано на требовании поставить в руководстве Казахской ССР казахстанца. Люди были возмущены отставкой Динмухамеда Кунаева и назначением никому неизвестного в республике Геннадия Колбина.

Многие в Казахстане посчитали такого назначенца «человеком со стороны», а отставку Динмухамеда Кунаева, долгие годы возглавлявшего республику - необоснованной. Кроме того, на местах были недовольны положением коренного населения, тем, что на руководящие должности редко назначались люди казахской национальности. Лозунг «Долой Колбина!» был самым популярным среди демонстрантов.

Исследователи рассказывают, что в первый день демонстраций многие вышли на площадь из солидарности с друзьями и знакомыми, а кто-то - из любопытства. Но, уже на второй день акция протеста была более осознанной, а потому и массовой.

Уже утром 17 декабря на площадь, носившую тогда имя Леонида Брежнева, вышла молодежь, волнения продолжились и на следующий день. Демонстранты несли плакаты, на которых было начертано «Требуем самоопределения!», «Каждому народу — свой лидер!». Согласно историческим сводкам, в первый день на площадь вышло около 5 тысяч человек, причем среди митингующих были русские, татары, украинцы, чеченцы, узбеки, уйгуры, киргизы, башкиры, армяне, туркмены, но львиную долю вышедших на площадь составляли, конечно же, казахи.

Уговаривать народ прекратить митинг выходили партийные работники, но им это не особо удавалось. И ближе к вечеру власти приступили к операции по разгону протестовавших. Сначала представителями репрессивного аппарата использовались резиновые дубинки и щиты, затем в ход пошли саперные лопатки и служебные собаки, прибыли пожарные машины.

Видимо испугавшись, власти учинили в итоге жестокую расправу над участниками - операция носила кодовое название «Метель». Как утверждают некоторые свидетели, историки, мирные до этого демонстранты были спланированно спровоцированы - им подвезли водку, раздавались призывы перейти к погромам и мародерству. Как итог, в Алматы прибыли военные подразделения из ряда городов СССР - Фрунзе, Ташкента, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Свердловска, Тбилиси, и поселка Кара-Кемер Алма-Атинской области.

Таким образом, даже количеством военные и стражи порядка значительно превосходили демонстрантов - примерно 40 тысяч против 10 тысяч митингующих. Что случилось дальше, знают все - демонстрации были жестоко подавлены, власти использовали большое количество силовиков и тяжелую технику.

По поводу точного количества жертв до сих пор ведутся споры. Подавляющее большинство из них, конечно, были демонстранты. Кроме того, трагические события имели и дальнейшие последствия: общее количество задержанных превышало несколько тысяч человек, также было много случаев отчисления из учебных заведений и исключения из коммунистической партии. Как рассказывают свидетели тех событий, репрессии не ограничились несколькими днями, а растянулись на всю зиму.

Герои тех дней, боровшиеся за справедливость, несмотря на свою молодость проявившие твердость характера, навеки остались в народной памяти. В тех трагических событиях на площади принимали участие не только парни, но и девушки. Образцом героизма и самоотверженности для подрастающего поколения остаются Кайрат Рыскулбеков, Сабира Мухамеджанова, Ербол Сыпатаев, Ляззат Асанова.

Надо отметить, что молодежь вышла на улицы не только в Алматы, но и в Аркалыке, Караганде, Чимкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Джамбуле, Талды-Кургане, Целинограде, Кокчетаве. В общей сложности численность протестующих варьируется от 15 тысяч до 30 тысяч по всей стране.

Позже статус действий участников кровопролитных демонстраций был пересмотрен по инициативе Мухтара Шаханова и 12 декабря 1991 года был издан указ Президента РК «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года», в котором подавляющее большинство участников были признаны невиновными.

Несмотря на большое количество жертв, декабрьские демонстрации привели к подъему самосознания казахского народа в целом и стали своего рода катализатором процесса обретения независимости нашей страной. А 16 декабря 1991 года на вечернем заседании VII сессии Верховного Совета республики был принят Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан».

Можно быть уверенным, что подвиг молодых ребят тех лет, которые не побоялись выступить против существовавшей системы и пожертвовали собой, не забудут последующие поколения. Этот вызов тоталитаризму всегда будет символом казахского свободолюбия, как национальной черты.