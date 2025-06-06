Дефицит воды будет сдерживать экономический рост в Центральной Азии — ООН

В конференции приняли участие авторитетные международные эксперты, представители Министерства экологии Узбекистана, депутаты и специалисты представительства Программы развития Организации Объединенных Наций.

По данным исследований ООН, в предстоящие годы объем воды в реках Сырдарья и Амударья может сократиться на 15%. Соответственно, это окажет негативное влияние на экономическое развитие стран Центральной Азии. В частности, из-за дефицита воды валовый внутренний продукт региона может сократиться на 11%.

Эксперты предлагают в качестве решения проблемы укрепление сотрудничества в регионе, развитие водной дипломатии. По мнению специалистов, нужно принять эффективную стратегию с учетом интересов всех сторон.

Эксперты ООН отметили, что будет уместно придать импульс подготовке специалистов водного хозяйства. Соответственно Организация намерена оказать поддержку плану обучения нужных кадров для стран Центральной Азии, повышения их квалификации.

Ранее эксперт Динара Зиганшина в интервью агентству сообщила, что вопрос дефицита воды в Центральной Азии можно решить только путем конструктивного диалога.

Как сообщалось, Международный союз защиты природы намерен развивать водную дипломатию в Центральной Азии.

Центральная Азия и Афганистан заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере водного хозяйства.