Международный союз охраны природы намерен развивать водную дипломатию в ЦА

Офис Союза в Ташкенте будет заниматься всесторонним изучением экологических проблем, характерных для пяти стран региона. В рамках своей деятельности представительство будет разрабатывать рекомендации для правительств этих государств по предотвращению и устранению экологических последствий, а также оказывать поддержку соответствующим инициативам.

Фото: Kazinform

— Региональное представительство Международного союза охраны природы будет содействовать реализации экологических проектов не только в Узбекистане, но и во всех пяти государствах Центральной Азии. Кроме того, оно станет площадкой для обмена опытом между учёными и исследователями, — отметил министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Фото: Kazinform

Международный союз охраны природы планирует запустить в регионе ряд проектов. В частности, в рамках программы «Blue Peace Central Asia 2.0» организация намерена содействовать развитию водной дипломатии и улучшению экологического состояния трансграничных водосборных бассейнов.

Напомним, что несколько лет назад Международный союз охраны природы инициировал в Казахстане уникальный проект, направленный на сохранение джейранов — редкого и уязвимого вида антилоп, обитающего в степных и полупустынных районах.