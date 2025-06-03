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    00:13, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Международный союз охраны природы намерен развивать водную дипломатию в ЦА

    На базе Green University в Ташкенте открылось региональное представительство Международного союза охраны природы по Центральной Азии, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Международный союз охраны природы намерен развивать водную дипломатию в ЦА
    Фото: Daryo.uz

    Офис Союза в Ташкенте будет заниматься всесторонним изучением экологических проблем, характерных для пяти стран региона. В рамках своей деятельности представительство будет разрабатывать рекомендации для правительств этих государств по предотвращению и устранению экологических последствий, а также оказывать поддержку соответствующим инициативам.

    Международный союз охраны природы намерен развивать водную дипломатию в ЦА
    Фото: Kazinform

    — Региональное представительство Международного союза охраны природы будет содействовать реализации экологических проектов не только в Узбекистане, но и во всех пяти государствах Центральной Азии. Кроме того, оно станет площадкой для обмена опытом между учёными и исследователями, — отметил министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов.

    Международный союз охраны природы намерен развивать водную дипломатию в ЦА
    Фото: Kazinform

    Международный союз охраны природы планирует запустить в регионе ряд проектов. В частности, в рамках программы «Blue Peace Central Asia 2.0» организация намерена содействовать развитию водной дипломатии и улучшению экологического состояния трансграничных водосборных бассейнов.

    Напомним, что несколько лет назад Международный союз охраны природы инициировал в Казахстане уникальный проект, направленный на сохранение джейранов — редкого и уязвимого вида антилоп, обитающего в степных и полупустынных районах.

    Теги:
    Узбекистан Водные ресурсы Мировые новости Центральная Азия
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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