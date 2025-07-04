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    05:59, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Дефицит внешней торговли Турции в июне вырос почти на 40%

    Турция столкнулась с резким увеличением дефицита внешней торговли. Подобный дисбаланс усиливает давление на национальную валюту страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    турецкая лира
    Фото: Depositphotos.com / yskandag

    В июне этого года дефицит внешней торговли Турции увеличился на 38,8% и достиг $8,2 млрд. При этом экспорт вырос на 8%, но импорт увеличился на 7,2%, что усугубило торговый баланс.

    За первое полугодие отрицательное сальдо составило $49,4 млрд, что создает дополнительное давление на курс турецкой лиры.

    На текущий момент курс лиры к основным иностранным валютам продолжает демонстрировать волатильность под влиянием внешнеэкономических факторов и внутренней макроэкономической ситуации.

    Финансовые аналитики отмечают, что сохраняющийся торговый дефицит требует внимания со стороны властей для укрепления экспортного потенциала и контроля импорта с целью стабилизации валютного рынка и поддержки национальной валюты.

    Курс турецкой лиры по состоянию на 3 июля 2025 года:

    • Курс доллара США (USD/TRY): на 3 июля 2025 года составляет 39,72 лиры за доллар. По сравнению с 1 июня 2025 года, когда курс был 39,25 лиры за доллар, наблюдается незначительное укрепление лиры на 1,2%.
    • Курс евро (EUR/TRY): на 3 июля 2025 года составляет 47,85 лиры за евро. По сравнению с 1 июня 2025 года, когда курс был 46,73 лиры за евро, евро подорожал на 2,4%.

    Такие изменения отражают влияние различных экономических факторов, включая торговый баланс, инфляцию и внешние экономические условия. Вместе с тем, сохранение стабильности курса лиры в условиях внутри- внешнеэкономической нестабильности остается важной задачей для турецкой экономики.

    Ранее мы писали о том, что в первые пять месяцев 2025 года турецкая лира продемонстрировала одну из худших динамик среди валют развивающихся стран.

    Теги:
    Турция Торговля Курс валют
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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