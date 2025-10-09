Дефицит ученических мест в Алматы планируют сократить в два раза до конца года

Как сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций заместитель акима города Азамат Калдыбеков, ежегодный прирост населения Алматы составляет 12–14 тысяч человек, что приводит к сохраняющемуся дефициту ученических мест — более 33 тысяч.

— Благодаря реализуемым мерам в этом году дефицит ученических мест в городе будет снижен до 16,5 тысячи, — отметил Азамат Калдыбеков.

В мегаполисе активно реализуется проект «Келешек мектептері». На сегодняшний день ведется строительство 21 школы общей вместимостью 34,8 тысячи ученических мест.

В рамках проекта уже построены и введены в эксплуатацию восемь новых школ на 12,6 тысячи мест. До конца октября планируется открыть еще пять школ на 10,5 тысячи мест. Дополнительно в этом году вводятся восемь школ на 11,7 тысячи мест, возведенных за счет частных инвестиций по механизму выкупа.

— Кроме того, до конца 2025 года планируется открытие еще одной школы на 550 мест, выкуп двух школ общей вместимостью 2,1 тысячи мест, а также завершение строительства шести пристроек к существующим школам, что даст дополнительные 1 795 мест, — добавил заместитель акима.

Параллельно в Алматы реализуется проект «Реновация 1300 школ на 2025–2027 годы». В список включены 31 образовательное учреждение. В 2025 году запланирована реновация в 15 школах, в шести из которых (№160, 73, 60, 50, 30 и 124) строительные работы уже начались. В 2026 году обновят еще девять школ, а в 2027-м — семь.

Реализация программы реновации позволит увеличить общую вместимость школ почти на 5 тысяч мест, повысить сейсмостойкость зданий и создать комфортные условия для обучения и работы педагогов.

Ранее сообщалось, что количество трехсменных школ в Казахстане сократилось в четыре раза.