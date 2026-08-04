Дефицит топлива вынудил Монголию продавать бензин по номерам авто

Власти Монголии ввели временные ограничения на продажу бензина. До середины августа топливо будут отпускать по четным и нечетным номерным знакам автомобилей, а сумма одной покупки не сможет превышать 50 тысяч тугриков (около 14 долларов), передает Kazinform со ссылкой на Montsame .

Ограничения начали действовать с полуночи 4 августа и сохранятся до 15 августа. Сообщается, что приобрести бензин теперь можно в зависимости от четности или нечетности государственного номера автомобиля. Кроме того, автозаправочным станциям запретили отпускать топливо в переносные емкости.

Правительство рассчитывает, что такие меры помогут равномерно распределить имеющиеся запасы, уменьшить очереди на АЗС и обеспечить поставки топлива жителям сельских районов.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорин Дамдиням связал возникший дефицит с перебоями в мировой логистике нефти и нефтепродуктов, а также с международным энергетическим кризисом.

Для восполнения запасов Монголия ищет дополнительные источники поставок. Одновременно власти ведут переговоры с Россией об увеличении экспорта нефтепродуктов, а также обсуждают новые поставки с правительством Южной Кореи и местными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Ранее страны-члены ЕАЭС и Монголия договорились предоставить льготы и освободить от таможенных тарифов 367 наименований товаров.