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    Дефицит топлива вынудил Монголию продавать бензин по номерам авто

    Власти Монголии ввели временные ограничения на продажу бензина. До середины августа топливо будут отпускать по четным и нечетным номерным знакам автомобилей, а сумма одной покупки не сможет превышать 50 тысяч тугриков (около 14 долларов), передает Kazinform со ссылкой на Montsame.

    Дефицит топлива вынудил Монголию продавать бензин по номерам автомобилей
    Фото: Кабар

    Ограничения начали действовать с полуночи 4 августа и сохранятся до 15 августа. Сообщается, что приобрести бензин теперь можно в зависимости от четности или нечетности государственного номера автомобиля. Кроме того, автозаправочным станциям запретили отпускать топливо в переносные емкости.

    Правительство рассчитывает, что такие меры помогут равномерно распределить имеющиеся запасы, уменьшить очереди на АЗС и обеспечить поставки топлива жителям сельских районов.

    Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорин Дамдиням связал возникший дефицит с перебоями в мировой логистике нефти и нефтепродуктов, а также с международным энергетическим кризисом.

    Для восполнения запасов Монголия ищет дополнительные источники поставок. Одновременно власти ведут переговоры с Россией об увеличении экспорта нефтепродуктов, а также обсуждают новые поставки с правительством Южной Кореи и местными нефтеперерабатывающими предприятиями.

    Ранее страны-члены ЕАЭС и Монголия договорились предоставить льготы и освободить от таможенных тарифов 367 наименований товаров.

    Топливо Бензин Мировые новости Монголия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор