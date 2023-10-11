Дефицит тепла может возникнуть в Павлодаре - Минэнерго

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в ведомстве заявил, что в этом отопительном сезоне вопрос дефицита тепла по Астане и Караганде решен, однако он назревает в Павлодаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По Астане вопрос с дефицитом решился. Завершаются комиссионные работы по ТЭЦ-3. Две котельные по городу строятся. Они тоже поэтапно запускаются. Поэтому вопрос дефицита тепла по Астане решен, по Караганде пока нормально. По Павлодару на этот год у нас все штатно, но мы должны учитывать перспективу. Города строятся, урбанизация идет, назревает дефицит тепла по Павлодару , - сказал Жандос Нурмаганбетов.

По словам вице-министра, сейчас ведется работа над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает по Петропавловску.