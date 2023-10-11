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    18:00, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Дефицит тепла может возникнуть в Павлодаре - Минэнерго

    ТЭЦ
    Фото: агентство Kazinform

    Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в ведомстве заявил, что в этом отопительном сезоне вопрос дефицита тепла по Астане и Караганде решен, однако он назревает в Павлодаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По Астане вопрос с дефицитом решился. Завершаются комиссионные работы по ТЭЦ-3. Две котельные по городу строятся. Они тоже поэтапно запускаются. Поэтому вопрос дефицита тепла по Астане решен, по Караганде пока нормально. По Павлодару на этот год у нас все штатно, но мы должны учитывать перспективу. Города строятся, урбанизация идет, назревает дефицит тепла по Павлодару , - сказал Жандос Нурмаганбетов.

    По словам вице-министра, сейчас ведется работа над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает по Петропавловску.

    - В целом, работа по обеспечению теплом на законодательном уровне ведется. Законопроект сейчас рассматривается в Мажилисе, он предусматривает, что город при планах по строительству должен учитывать возможности инфраструктуры. В этом году дефицита нет, - отметил вице-министр энергетики.

    Теги:
    Отопительный сезон Минэнерго РК ТЭЦ
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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