Дефицит скота в США привел к резкому росту цен на говядину

Американские потребители продолжают сталкиваться с высокими ценами на говядину на фоне сохраняющегося дефицита скота, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Поголовье крупного рогатого скота в США находится на самом низком уровне за более чем 70 лет из-за засухи, сократившей площади кормовых угодий в ключевых регионах животноводства, а также роста затрат на топливо, рабочую силу и оборудование, что вынудило фермеров распродавать скот.

По данным Бюро статистики труда США, за последний год цены на говядину выросли на 11,8% и на 1,2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость говяжьего фарша увеличилась на 12,4% по сравнению с прошлым годом, ростбифа — на 13,8%, а стейков — на 11,4%.

О сложной ситуации сообщила компания Tyson Foods. Генеральный директор Донни Кинг заявил, что подразделение по производству говядины не оправдало ожиданий: убытки составили $138 млн, объем продаж сократился на 15,9%, а ограниченное предложение скота привело к росту затрат и цен.

В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило о поэтапном возобновлении импорта крупного рогатого скота из Мексики с конца августа. Импорт был приостановлен более года назад из-за вспышки заболевания, вызываемого новосветской мясной мухой. Возобновление поставок начнется через штат Аризона после оценки риска заражения в приграничных мексиканских штатах.

По словам Донни Кинга, открытие границы с Мексикой может улучшить ситуацию с поставками скота в долгосрочной перспективе, однако не решит проблему дефицита в ближайшее время. Компания рассчитывает на постепенное улучшение ситуации, начиная с 2027 года, продолжая работать над снижением издержек и повышением эффективности производства.

Ранее сообщалось, что запасы нефти в США сократились до самого низкого уровня с 1983 года.