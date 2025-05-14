Дефицит электроэнергии мешает строительству объектов в Акмолинской области

Об этом сообщил на встрече с бизнес-сообществом заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов.

В Кокшетау реализуется проект по строительству и эксплуатации многопрофильной больницы на 630 коек в микрорайоне Сарыарка. Сегодня у компании ТОО «РенЭлл Кокшетау» возникла необходимость строительства отдельной подстанции на 12 мВТ и линии электропередачи. Также имеются трудности по привлечению иностранной рабочей силы. Последний вопрос уже закрыт: генеральному подрядчику выдано 66 разрешений.

— В настоящее время в городе Кокшетау имеется дефицит электроэнергии. Электроснабжение города осуществляется от подстанции «Кокше» акмолинского филиала АО «KEGOC», введенной в эксплуатацию еще в 1974 году (мощность подстанции 250 МВА (2×125 МВА), загруженность 100%). Акиматом областного центра проводится работа по разработке схем внешнего электроснабжения ПС «Жамуханов»; ПС «Сарыарка» и ПС «Промзона». Ориентировочное время разработки и согласования проекта составляет два месяца. Далее планируется получить постоянные технические условия от АО «KEGOC», — отметил Ернар Жаркешов.

Подобная же проблема существует и в городе Косшы. Из-за частых отключений электроэнергии и изношенности электросетей здесь затруднена реализация инвестиционных проектов, к примеру, таких как строительство многопрофильной региональной больницы с поликлиникой на 1000 посещений.

— Для решения вопроса с дефицитом мощности и улучшения качества электроснабжения в городе Косшы по проекту ТОО «Viamedis» планируется строительство сетей электроснабжения города Косшы (5 очередь) в районе новой застройки (ПС 110/10 кВ.) На сегодняшний день разработаны схемы внешнего электроснабжения, получены технические условия АО «АРЭК», проектно-сметная документация находится на стадии разработки, — добавил Ернар Жаркешов.

Панируется также реконструкция существующей ПС «Северная» (110/10 кВ), проект также находится на стадии разработки. После завершения разработки ПСД будет направлена заявка на финансирование.

Между тем, в области работает региональный инвестиционный штаб, главная задача которого не затягивать, а помогать в реализации проектов. Помимо этого, в области действует региональный координационный совет, который рассматривает проекты, претендующие на получение статуса инвестиционных.

— Инвестиционное развитие региона напрямую зависит от нашей способности создавать комфортные условия для бизнеса. Недостаточная готовность инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и долгие административные процедуры могут привести к потере перспективных инвесторов. Наша общая задача — создать условия, при которых инвесторы будут видеть в регионе надежного партнера, а экономика получит импульс к устойчивому росту, — резюмировал спикер.

Напомним, ранее аудит выявил системные проблемы в электроэнергетике Казахстана.