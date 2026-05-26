Дефицит директоров школ в Казахстане сократился до 438 вакансий

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева ответила на депутатский запрос, касающийся дефицита директоров школ в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ответе отмечается, что за последние три года в Казахстане наблюдается постепенное сокращение числа вакантных должностей руководителей общеобразовательных организаций. Если в 2024 году их насчитывалось 935, а в 2025 году — 830, то на сегодняшний день количество вакансий снизилось до 438.

Из общего числа вакантных должностей 385 приходятся на сельские школы, 53 — на городские.

В рамках работы по решению кадрового дефицита вопросы назначения директоров и совершенствования отбора рассматриваются на выездных совещаниях в регионах. Министерству просвещения поручено пересмотреть квалификационные требования и сроки ротации руководителей малокомплектных школ.

В настоящее время прорабатывается проект приказа о внесении изменений в Типовые квалификационные характеристики педагогических должностей. Документ предусматривает снижение квалификационного требования для претендентов на должность директора школы с уровня «педагог-эксперт» до «педагог-модератор», а также сокращение необходимого педагогического стажа с пяти до трех лет.

Отдельное внимание уделяется формированию кадрового резерва управленцев. По поручению Главы государства утвержден Республиканский кадровый резерв, предназначенный для оперативного закрытия вакантных руководящих должностей. За три года в его рамках подготовлено 927 управленческих кадров, включая 777 заместителей руководителей и 150 педагогов.

Кандидаты из резерва могут назначаться на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур, что позволяет ускорить закрытие вакансий.

Также сообщается, что в 2025 году продолжается поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. В период с 2022 по 2025 годы рост составил в среднем 20% ежегодно, в результате чего за четыре года заработная плата удвоилась.

При этом постановлением Правительства РК введен мораторий до 31 декабря 2028 года на новые инициативы, предусматривающие дополнительную нагрузку на бюджет.

В Правительстве отмечают, что принимаемые меры направлены на сокращение дефицита руководящих кадров в системе образования и повышение эффективности управленческого корпуса. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее депутат Мажилиса Вера Ким направила депутатский запрос заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой, подняв проблему кадрового дефицита директоров школ.

Напомним, корреспондент агентства Kazinform выяснял, почему почти 50 школ в Восточно-Казахстанской области остаются без директоров.