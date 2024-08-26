Дефицит бюджета Казахстана за полгода составил 1,2 трлн тенге

Министерство финансов РК опубликовало отчет об исполнении республиканского бюджета, из которого ясно – на 1 августа 2024 года в казне государства продолжается дефицит. Уже сейчас он достиг 1,2 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным документа, в бюджет Казахстана должны были поступить 11,5 трлн тенге, однако на деле доходы составили только 10,2 трлн тенге – всего 88,8% от плана. Дефицит уже составил около 1,2 трлн тенге.

Большую роль в этом сыграли налоговые поступления – вместо запланированных 7,7 трлн тенге, казахстанцы внесли в бюджет страны только 6 трлн тенге. Недобор по налогу на добавочную стоимость составил около 1 трлн тенге - из 3,5 трлн тенге собрали только 2,5 трлн тенге. В категории корпоративного подоходного налога дефицит оказался на уровне в 639,4 млрд тенге.

Отметим, что неналоговые поступления в бюджет, наоборот, перевыполнили свои планы. Так, доходы от них ожидались на уровне 120 млрд тенге, в то время как они превысили 876,8 млрд тенге – почти на 727%. Большая часть пришлась на доходы от государственной собственности.

Затраты бюджета на 1 августа должны были составить 13,5 трлн тенге, однако сложились на уровне в 12,9 трлн тенге. Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет составили 2,9 трлн тенге, вместо ожидаемых 3,4 трлн тенге.

Напомним, что в 2023 году дефицит бюджета Казахстана составлял 3,1 трлн тенге, а 2022 году - 2,3 трлн тенге.