Дефицит бюджета Казахстана превысил три трлн тенге в 2023 году

По данным Министерства финансов РК, в 2023 году поступления бюджета составили 19,29 трлн тенге, расходы – 22,4 трлн тенге. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП, передает корреспондент агентства Kazinform.

Причем рост ВВП в 2023 году составил 5,1%, что на 1,1% больше запланированного. Годовая инфляция составила 9,8% (рост цен на продовольственные товары на 8,5%, непродовольственные – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%), снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом.

- Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге (при плане 19,1 трлн тенге). Из них собственные доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) – 14,5 трлн тенге (99,3% к плану 14,6 трлн тенге). План не исполнен на 101 млрд тенге, – заявил министр финансов Мади Такиев на заседании Мажилиса.

Он добавил, что расходы бюджета исполнены на 99,6% (в 2022 году исполнение – 98,6%) и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств достигла 73 млрд тенге, а экономия, включая резерва Правительства – 27 млрд тенге.