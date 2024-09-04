Дефицит бюджета Казахстана в 2025 году может составить 4,1 трлн тенге

В Астане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Председатель комитета по финансовому бюджету Мажилиса депутат Татьяна Савельева сообщила о состоянии Национального фонда Казахстана. По ее словам, к 2025 году дефицит бюджет составит 4,1 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем докладе она представила проекты законов о гарантированном трансферте из Национального фонда РК и о республиканском бюджете на 2025–2027 годы.

— Ежегодный объем гарантированного трансферта из национального фонда в республиканский бюджет определен в размере 2 трлн тенге. Размер гарантированного трансферта не превышает объемов прогнозируемых поступлений в Национальный фонд от организации нефтяного сектора, — сообщила она.

Проект республиканского бюджета на 2025–2027 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан. Объем поступлений республиканского бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 21,7 трлн тенге, в том числе доходы — 15,6 трлн тенге, трансферты из Нацфонда — 5,3 трлн тенге, включая гарантированный трансфер 2 трлн тенге и целевой 3,3 трлн тенге.