Дефицита угля в Туркестанской области нет - Игилик Тургымбеков

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В отопительный период дефицита угля в Туркестанской области не ожидается. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игилик Тургымбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Общая необходимость угольного топлива Туркестанской области на осенне-зимний период составляет 1 млн 181,8 тыс. тонн. На сегодняшний день поставлено 514,4 тыс. тонн (43,5%). В ближайшее время перевозка полностью завершится», - сообщила пресс-служба.

По словам спикера, отопительный сезон по области планируется начать с 1 ноября. Однако, в случае резкого похолодания, отопительный сезон может начаться раньше.

«2 748 бюджетных организаций в регионе полностью подготовлены к отопительному сезону, им доставлены необходимые 171,1 тыс. тонн угля и 5 млн 143,7 тыс. литров жидкого топлива (дизельное топливо). Для организаций, обеспечивающиеся централизованным отоплением потребность в угле составляет 108,8 тыс. тонн, доставлено 43,2 тыс. тонн. Потребность населения в угле составляет 902,0 тыс. тонн, поставлено 301,2 тыс. тонн (33,4%). Поставка угля продолжается. Стоимость 1 тонны угля «Шубарколь» на складах железнодорожных станций (ж/д тупик) в пределах 14-17 тыс. тенге. Населению необходимо уже сейчас приобретать твердое топливо», - отметил И.Тургымбеков.





Кроме того, потребность области по мазуту составляет 9,6 тыс. тонн. На сегодняшний день, составлен договор с поставщиком. Поставка мазута планируется с октября текущего года.

Стоит отметить, ведется еженедельный мониторинг подготовки к отопительному сезону и ежедневный мониторинг по обеспечению населения угольным топливом.