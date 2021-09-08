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    17:20, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дефицита социально значимых продуктов в Нур-Султане нет - акимат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицита социально значимых продовольственных товаров в Нур-Султане нет. Об этом сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал и.о руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ержан Балтаев, потребность населения столицы в социально значимых продовольственных товарах составляет в год 710 тысяч тонн. В месяц это составляет порядка 60 тысяч тонн.

    «За 2020 год общий объем производства продуктов питания составил по городу 235 тысяч тонн. Это порядка 30 % от годовой потребности города. Также имеются пять крупных логистических центров объемом хранения в 185 тысяч тонн. Есть действующих семь овощехранилищ, объем хранения которых составляет 37 тысяч тонн в год. Таким образом, общий объем хранения составляет в год 222 тысяч тонн продукции, что позволяет хранить порядка 30% годовой потребности столицы в основных продовольственных товарах», - рассказал Ержан Балтаев во время совместного заседания постоянных комиссий маслихата Нур-Султана.

    Он отметил, что акиматом проводится ряд работ, связанных с привлечением инвестиций по реализации инфраструктурных проектов как овощехранилищ и других объектов. По данным Ержана Балтаева, три овощехранилища с объемом хранения в 15 тысяч тонн находятся на стадии строительства.

    «В торговых залах и складах имеется месячная норма потребления основных продовольственных товаров в 60 тысяч тонн, что обеспечивает месячный объем города. Поставки продовольственных товаров осуществляются на системной основе. На сегодняшний день дефицит продукции отсутствует», - заверил и.о руководителя управления.

    Теги:
    Астана Акимат Экономика
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