31 Мая 2022 18:39

Дефицита сахара нет - Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заверили, что в стране запасов сахара достаточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас запасов на сегодня достаточно. Сегодня имеется 67 тыс. тонн сахара. Запасы полностью отвечают потребностям нашего населения. Мы также осуществляем ежедневные поставки сахара», - заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

По его словам, дополнительно в рамках ЕЭК получена квота на 100 тыс. тонн сахара-сырца. Этот объем полностью обеспечит три сахарных завода, которые будут поставлять сахар ежедневно в нужном объеме для населения.

Также он прокомментировал информацию об отсутствии сахара на прилавках магазинов.

«Есть видео, где в некоторых регионах нашей страны виден ажиотаж по скупке сахара. Этого ажиотажа не должно быть. Поставки идут регулярно. Возможно, в некоторых торговых сетях и объектах в какой-то момент наступает небольшой перебой с поставками, но это связано с тем, что груз сейчас идет. Он вагонами к нам на ежедневной основе заходит и, возможно, до некоторых торговых объектов не вовремя поступает. В крупных и средних торговых объектах сегодня сахар есть в достаточном количестве и он реализуется», - считает он.

«В СМИ появляется информация, что в некоторых торговых точках, возможно, в северных регионах идет ажиотажная скупка сахара. Чтобы не создавать дефицита сахара, некоторые торговые объекты вводят ограничения на продажу сахара», - добавил Е. Казанбаев.

Он заверил, что дефицита сегодня в стране нет.

«Есть небольшой перебой в некоторых торговых сетях, где в какой-то определенный момент времени сахара не оказалось. Дефицита сахара нет и его не будет», - объяснил председатель Комитета.

Сахар-сырец, полученный в рамках квоты, поставляется в Казахстан.

«Наши сахарные заводы работают на полную мощность для того, чтобы сахар-сырец перевести в белый сахар, он на ежедневной основе поставляется в регионы, в торговые точки. Еще раз хочу отметить, что дефицита нет, возможен небольшой перебой в плане того, что та или иная торговая точка или магазин у дома несвоевременно его получили», - уточнил председатель Комитета Минторговли.