Дефицита продовольствия в Алматы нет - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин в ходе заседания городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения города доложил об обеспечении мегаполиса продуктами питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня деятельность всех продовольственных предприятий Алматы восстановлена, поставки продукции ведутся в штатном режиме во все крупные и средние супермаркеты, магазины у дома, а также на рынки. В городе функционируют 144 крупных и средних супермаркета, более 3,5 тысяч магазинов «у дома», 26 продовольственных рынков. В целом в городе налажена поставка и реализация продуктов питания от городских и региональных производителей, дефицита продукции первой необходимости не наблюдается», - сообщил Еркебулан Оразалин.

Потребность по социальному хлебу полностью обеспечивают хлебопекарные предприятия города - ТОО «ХБК «Аксай нан», ИП «Баширов», ТОО «Рузи Нан», ТОО «ХБК Алматынан» и ТОО «ДариНан».

20,5% от общегородской потребности молочной продукции закрывает группа компаний «Агропродукт» и ТОО «Маслодел». Остальные 79,5% поставляют производители Алматинской области.

Половину потребности города в подсолнечном масле обеспечивают местные маслозаводы - АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», ТОО «Масло-Дел» и ТОО «ЭФКО Алматы». Также имеется продукция от производителей ВКО, а также России (5%).

Овощи поставляются в Алматы из Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областей.

Мясной продукцией и яйцами город обеспечивают предприятия из Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

Основные поставки бакалейной продукции (мука, крупы, сахар, соль и т.д.) производятся из Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.