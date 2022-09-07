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Дефицита продовольствия не ожидается – Минсельхоз РК

Автор:  
Анеля Касымова
7 Сентября 2022, 16:20
Дефицита продовольствия не ожидается – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства Казахстана не ожидают дефицита продовольственных товаров, соответственно, не прогнозируют рост цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Минсельхоза РК Сауле Журынова отметила отсутствие дефицита продовольствия на внутреннем рынке и наличие необходимого запаса для покрытия потребностей населения.

«По мясной продукции мы почти полностью обеспечиваем себя. Единственный продукт, по которому мы импортозависимы – это мясо птицы. На сегодня у нас для обеспечения в первую очередь продовольственной безопасности введен запрет на вывоз крупного и малого рогатого скота. При этом учитывая многочисленные вопросы и просьбы сельхозтоваропроизводителей, сейчас у нас рассматривается квотирование данного вопроса. Что касается роста цен – таких предпосылок в части дефицита не ожидается», - сказала она на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, по состоянию на 31 августа в годовом выражении подорожали на 19%. Это выше аналогичного периода 2021 года на 2,1 процентных пункта. За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, за период с начала месяца – на 0,7%, за период с начала года – на 19%.


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